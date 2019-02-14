2019-02-14T13:25:20+03:00
Общество

Тамбовским отличникам усложнят получение «красного» аттестата

Для этого им придется сдать русский и математику не меньше, чем на 70 баллов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Аттестат с отличием получить будет сложнееАттестат с отличием получить будет сложнее
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Министерство просвещения Российской Федерации изменило правила заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, нововведение коснется и тамбовских школьников, которые претендуют на получение аттестата с отличием.

- Если раньше для его получения старшеклассник должен был иметь пятерки по всем предметам и успешно пройти государственную итоговую аттестацию, то теперь к этому набору добавляется еще одно требование: выпускники должны сдать единые государственные экзамены по русскому языку и математике профильного уровня не менее чем на 70 баллов, - сообщили в управлении образования и науки по Тамбовской области. - А в случае выбора ЕГЭ по математике базового уровня на 5 баллов.

Сейчас соответствующий приказ Министерства просвещения РФ официально вступил в действие. Ознакомиться с документом можно на сайте управления образования и науки области в разделе «ГИА».

ИСТОЧНИК KP.RU

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