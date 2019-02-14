Житель Тамбовщины хранил дома оружие и марихуану

СЕГОДНЯ 12:40 2019-02-14T12:40:18+03:00

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13 февраля в селе Волчки Петровского района в рамках расследования уголовного дела при обыске в доме 37-летнего местного жителя полицейские обнаружили самодельное стреляющее устройство, которое мужчина прятал под матрацем кровати. Также в квартире стражи порядка нашли 15 граммов марихуаны.

- Как пояснил подозреваемый, самодельное оружие он изготовил в декабре минувшего года у себя дома. «Поджигной» якобы предназначался для самообороны, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Ранее в отношении этого неоднократно судимого человека было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ - за хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU