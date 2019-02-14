2019-02-14T12:20:24+03:00
Происшествия

Тамбовская пенсионерка отдала мошенникам более 700 тысяч рублей

В течение пяти дней пожилая женщина переводила деньги на счета неизвестной фирмы
Ксения АЛЕШИНА
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Сотрудники банка сообщили тамбовским полицейским о том, что 74-летняя пенсионерка на протяжении пяти дней переводит на неизвестные счета крупные суммы денег.

В дальнейшем стражи порядка выяснили, что 7 февраля пожилой женщине позвонил неизвестный и сообщил о том, что ей положена солидная компенсация за ранее приобретенные товары. Для того, чтобы ее получить, необходимо поэтапно перевести на счет фирмы определенные суммы денег. Доверчивая пенсионерка поверила мошеннику и перевела аферистам 754 тысячи рублей.

- Неизвестно, сколько бы еще у пожилой женщины выманили денег мошенники, если бы не вмешались банковские сотрудники и полиция. В настоящее время женщине объяснили, что она стала жертвой мошенников. Ведется розыск злоумышленников, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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