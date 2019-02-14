2019-02-14T11:46:16+03:00
Происшествия

Тамбовские следователи разыскивают без вести пропавшего мужчину

Виталий Смагин ушел из дома накануне Нового года и не вернулся
Ксения АЛЕШИНА
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40-летний тамбовчанин исчез в прошлом году40-летний тамбовчанин исчез в прошлом году
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Ленинским МСО города Тамбов СУ СК РФ по Тамбовской области устанавливаются обстоятельства безвестного исчезновения 40-летнего Виталия Смагина. 30 декабря прошлого года мужчина ушел из своего дома, расположенного в областном центре на улице Козловский тупик, и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 180-185 см, телосложение худощавое, волосы черные короткие, глаза серые. В день исчезновения на нем были темные куртка и джинсы, красная шапка.

- Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения Смагина В.Ю. и (или) его местонахождении, следственные органы просят обратиться по телефону 8 (4752) 75-94-11 (г. Тамбов), - обращаются к тамбовчанам следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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