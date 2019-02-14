2019-02-14T12:00:29+03:00
Общество

Одну из улиц в Тамбове предлагают назвать в честь адвоката Федора Плевако

Тамбовчане могут высказаться по этому вопросу - "за" либо "против"
Ирина БУРЯКОВА
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В Городскую думу поступило предложение о присвоении одной из вновь образуемых улиц в Тамбове (в зоне перспективной застройки) имени адвоката Федора Плевако (1842-1908).

- Инициативная группа убеждена, что предлагаемое название послужит цели сохранения исторической памяти о выдающемся общественно-политическом деятеле Тамбовского края и патриотическому воспитанию молодежи, - сообщает пресс-служба Тамбовской гордумы.

Свои мнения по этому вопросу тамбовчане могут направить в адрес Городской думы по электронной почте - post@tambovduma.ru, или по адресу - Тамбов, пл. Первомайская,28, кабинет 1.

- Предложения принимаются по 14 марта от лиц, имеющих постоянную регистрацию (постоянно проживающих) на территории Тамбова (с указанием полного имени, фамилии, отчества, а также адреса постоянной регистрации), - отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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