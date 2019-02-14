2019-02-14T11:52:15+03:00
Происшествия

На Тамбовщине пьяный угонщик угрожал полицейскому топором

До этого нарушитель протащил стража порядка несколько метров по дороге
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя Токаревского района. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, 28 января текущего года полицейский получил сообщение от оперативного дежурного об угоне легковушки в одном из сел Токаревского района. Обнаружив автомобиль, страж порядка подошел к водительской двери и попросил водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, покинуть салон. Молодой человек проигнорировал это требование, включил заднюю передачу и поехал. Он протащил несколько метров сотрудника полиции, ухватившегося за дверь, а затем вышел из машины с топором и стал им угрожать, требуя, чтобы тот уехал. Спустя какое-то время на помощь полицейскому приехали его коллеги, которые задержали правонарушителя.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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