Из Тамбовской области за год уехали почти 10 тысяч человек
Тамбовстат связывает это с «политическими и социально-экономическими переменами»
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Жители Тамбовской области в массовом порядке покидают наш регион. По данным Тамбовстата в 2018 году миграционное уменьшение населения составило 9917 человек. По сравнению с предыдущим годом ситуация выглядит удручающей, в 2017 году в области наблюдался хоть и небольшой — 19 человек, но прирост.
- Особенности миграционной ситуации в области в последние годы обусловлены политическими и социально-экономическими переменами, происходящими в жизни общества, - комментирует ситуацию Тамбовстат.
ИСТОЧНИК KP.RU