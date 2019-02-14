2019-02-14T10:18:33+03:00
Происшествия

В Тамбовской области столкнулись две легковушки: пострадал пассажир

Авария случилась в Рассказовском районе
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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13 февраля в 7 часов 50 минут в селе Платоновка Рассказовского района на улице Рассказовской около дома №13 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-21093», 28-летняя женщина, выезжая с второстепенной дороги на главную, допустила столкновение с автомобилем «ВАЗ-21102» под управлением 34-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В результате этой аварии телесные повреждения получил пассажир «ВАЗа-21102» - 34-летний мужчина. Его на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Рассказовскую центральную районную больницу.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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