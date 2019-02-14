2019-02-14T09:58:31+03:00
Происшествия

В Тамбове разыскивают похитителей колонки из магазина «DNS»

Горожан, узнавших воров, просят обратиться в полицию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Похитителей ищут почти два месяцаПохитителей ищут почти два месяца
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Кража в супермаркете цифровой техники «DNS» на улице Коммунальной произошла еще 25 декабря прошлого года. По данным регионального УМВД, около 5 часов вечера двое молодых людей вошли в магазин и стали якобы присматривали товар, чтобы купить. В какой-то момент один из парней похитил портативную аудиоколонку марки «JBL». После чего молодые люди покинули магазин с похищенным, не заплатив. Сотрудники уголовного розыска ведут розыск подозреваемых, полицейские обращают внимание:

- Если вы располагаете информацией о местонахождении лиц, запечатленных на камеру видеонаблюдения, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 02, либо по телефону 112, также работает телефон доверия УМВД России по Тамбовской области, где можно оставить анонимное сообщение 79-09-54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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