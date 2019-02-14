Под Тамбовом перевернулась иномарка и врезалась в забор: есть пострадавший
13 февраля в 16 часов 50 минут на 2 километре автодороги «Тамбов-Котовск»-П.Пригородное через КПД», проходящей по территории Тамбовского района, произошло дорожно-транспортное происшествие.
- Водитель автомобиля «Киа Сид», 33-летний мужчина, не учел метеорологические условия и дорожное покрытие , не справился с управлением автомобиля и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения с дальнейшим опрокидыванием автомобиля и наездом на забор, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.
В результате этой аварии пострадавший водитель самостоятельно обратился во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки.
ИСТОЧНИК KP.RU