В домах и двух корпусах школы города Рассаказово отключат свет

13 Февр. 17:28 2019-02-13T17:28:30+03:00

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В городе Рассказово 14 февраля с 09:00 до 15:00 в домах жителей более чем 20 улиц не будет света. Электроэнергию также отключат в корпусах №4 и №6 МБОУ СОШ №3. Это связано с плановыми ремонтными работами на линии электропередач.

Как сообщает администрация города Рассказово, подачу электроэнергии прекратят на следующих улицах: Мира, часть Комсомольской, Красноармейская, 2-ая Базарная, Базарная площадь, Гагарина, Аптекарская, Аптекарский переулок, Кремлевская, Кремлевский переулок, Мухортова /начало/,Кирова, 1 - ый и 2-ой Некрасовские переулки, начало ул. 8 - ое Марта, 50 лет Октября, часть п. СХТ, Кооперативная, Школьная, Школьный переулок, Тамбовская, Гражданская, 2-я Гражданская, 3-ья Гражданская, Гражданский переулок, Советская.

ИСТОЧНИК KP.RU