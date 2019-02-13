2019-02-13T18:00:21+03:00
Общество

Дорожные службы ликвидируют последствия непогоды в Тамбове

Рабочие убирают снежные завалы, посыпают дороги пескосоляной смесью
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: информационное управление администрации ТамбоваФото: информационное управление администрации Тамбова
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Ледяной дождь, а затем снегопад, накрывшие Тамбов с сегодняшнего утра, не застали врасплох дорожные службы города. Уже накануне рабочие бригады муниципального учреждения "Спецдорсервис" начали готовить областной центр к встрече с непогодой. Зима не сдает своих позиций, и круглосуточно служба проделывает огромную работу по обработке тротуаров и проезжих частей реагентом, уборке и вывозу снега.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

- Только за прошедшие сутки Тамбов освободили от 3 тысяч кубометров снега, а вообще с начала зимы с территории города силами «Спецдорсервиса» вывезено свыше 118 тысяч кубометров снега, израсходовано больше 22 тысяч тонн пескосоляной смеси, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Чтобы не допустить случаев травматизма тамбовчан, в дни непогоды всем управляющим компаниям поручено обработать реагентом дворовые пешеходные зоны.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Сегодня одна из бригад "Спецдорсервиса", помимо остальной работы, расчищает улицу имени Бориса Васильева. Специальный трактор сначала срезает заледенелые снежные валы, затем их вывозят с улицы. Тротуары и дорога здесь вскоре будут освобождены от ледяного плена - и прохожие, и автотранспорт смогут беспрепятственно передвигаться по улице. Такая же работа сейчас ведется по всему городу.

- В настоящее время происходит обработка автомобильных дорог пескосоляной смесью, также основной упор сделан на тротуарах и остановках общественного транспорта. Работа у нас происходит в две смены и ежесменно у нас выходит порядка 200 человек и задействовано порядка 90-100 единиц техники, - говорит заместитель директора МБУ «Спецдорсервис» Андрей Попов. - Работа по вывозу снега происходит на постоянной основе. Происходит она с привлечением техники подрядных организаций, с которыми заключен контракт на вывоз снега. Привлекается порядка 20 единиц "Камазов" в смену.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU

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