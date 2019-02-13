2019-02-13T17:03:05+03:00
Звезды

Пушкинская библиотека примет от тамбовчан книги в подарок

С 14 февраля в главной читальне региона стартует благотворительная акция
Ксения АЛЕШИНА
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В Международный день книгодарения, который отмечается 14 февраля, в Тамбовской области начнется благотворительная акция «220 книг для Пушкинской». Она приурочена к 220-летию со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина, который отмечается в этом году.

Тамбовчане в рамках акции смогут пополнить фонд Пушкинской библиотеки, которая одновременно является ее организатором. Как говорят в главной читальне региона, она должна «пособствовать сохранению и приумножению исконных традиций меценатства, которыми издавна славится Тамбовская земля».

В первую очередь организаторы нацелены на обновление полок с классической литературой. Чтобы упросить участникам акции условия, библиотекари «пушкинки» подготовили список книг и адреса книжных магазинов, где их можно купить. Данная информация находится на сайте областной научной библиотеки им. А.С.Пушкина (Раздел «Читателям», далее раздел «Дарители»). Имена всех дарителей укажут на этом сайте и других информационных ресурсах.

Первые итоги акции подведут 6 июня, в день 220-летнего Пушкинского юбилея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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