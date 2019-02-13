2019-02-13T16:25:34+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские поймали похитителя мусорных контейнеров

Украденные баки мужчина сдал на металлолом
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть рассказовской полиции 12 февраля поступило сообщение о краже двух железных мусорных контейнеров с улицы Тимирязева города Рассказово. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что преступление было совершено в период с 25 по 27 января.

Как оказалось, к краже причастен 35-летний местный житель, проживающий на улице Московской. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признал свою вину. Похищенные контейнеры он продал за денежное вознаграждение. Полицейские нашли лишь фрагменты баков в пункте приема металлолома.

- Проводится дальнейшее расследование на предмет причастности подозреваемого к подобным преступлениям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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