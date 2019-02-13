Тамбовские полицейские поймали похитителя мусорных контейнеров
В дежурную часть рассказовской полиции 12 февраля поступило сообщение о краже двух железных мусорных контейнеров с улицы Тимирязева города Рассказово. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что преступление было совершено в период с 25 по 27 января.
Как оказалось, к краже причастен 35-летний местный житель, проживающий на улице Московской. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признал свою вину. Похищенные контейнеры он продал за денежное вознаграждение. Полицейские нашли лишь фрагменты баков в пункте приема металлолома.
- Проводится дальнейшее расследование на предмет причастности подозреваемого к подобным преступлениям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU