Тамбовские школьники рассказали, как прошло первое итоговое собеседование по русскому языку
13 февраля по всей России ученики девятых классов впервые проходили итоговое собеседование по русскому языку. С текущего учебного года собеседование введено как обязательное, его успешная сдача - условие допуска к государственной итоговой аттестации.
Сразу же после завершения собеседования своими впечатлениями поделились ученики 9 класса лицея №28 имени Рябова.
- Во втором задании я решила, что буду описывать картинку. Для меня это проще. Был продемонстрирован интересный рисунок, где дети обедают в детском саду. Сложность заключалась в том, что рисунок был черно-белым, и разнообразить свой рассказ цветовыми эпитетами было сложно. Но я проявила фантазию в другом, и надеюсь, что со всем справилась, - цитирует управление образования и науки Тамбовщины школьницу Софью.
Данное собеседование направлено на проверку навыков устной речи у школьников.
- Формирование коммуникативных навыков школьников - сегодня актуальная тема, так как уровень сформированности данных умений влияет не только на результативность обучения детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом, - говорит начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова.
В Тамбовской области участниками итогового собеседования по русскому языку стали 9 тысяч 68 девятиклассников из 100 образовательных организаций.
Для выпускников, получивших «незачёт», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни - 13 марта и 6 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU