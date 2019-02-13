Тамбовские школьники рассказали, как прошло первое итоговое собеседование по русскому языку

13 Февр. 16:00 2019-02-13T16:00:59+03:00

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13 февраля по всей России ученики девятых классов впервые проходили итоговое собеседование по русскому языку. С текущего учебного года собеседование введено как обязательное, его успешная сдача - условие допуска к государственной итоговой аттестации.

Сразу же после завершения собеседования своими впечатлениями поделились ученики 9 класса лицея №28 имени Рябова.

- Во втором задании я решила, что буду описывать картинку. Для меня это проще. Был продемонстрирован интересный рисунок, где дети обедают в детском саду. Сложность заключалась в том, что рисунок был черно-белым, и разнообразить свой рассказ цветовыми эпитетами было сложно. Но я проявила фантазию в другом, и надеюсь, что со всем справилась, - цитирует управление образования и науки Тамбовщины школьницу Софью.

Данное собеседование направлено на проверку навыков устной речи у школьников.

- Формирование коммуникативных навыков школьников - сегодня актуальная тема, так как уровень сформированности данных умений влияет не только на результативность обучения детей, но и на процесс их социализации и развития личности в целом, - говорит начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова.

В Тамбовской области участниками итогового собеседования по русскому языку стали 9 тысяч 68 девятиклассников из 100 образовательных организаций.

Для выпускников, получивших «незачёт», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни - 13 марта и 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU