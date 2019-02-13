В Тамбовском драмтеатре появится камерная сцена

13 Февр. 15:30 2019-02-13T15:31:46+03:00

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В Год театра, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, в Тамбовском драматическом театре оборудовали камерную сцену. Известно, что новая сценическая площадка откроется 19 февраля спектаклем «Васса» по пьесе М. Горького. Автор постановки - московский режиссер Сергей Виноградов Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

- Профессиональный театр сегодня просто обязан иметь такую сцену, где актеры находятся в непосредственной близости от зрителей. Во-первых, это особый репертуар. А главное, это профессиональный экзамен, это совершенно другое самочувствие, которое позволяет выявить возможности актеров, - говорит директор драмтеатра Петр Куликов.

Таким образом, камерная сцена станет площадкой для поиска новых форм и способов общения со зрителем. Ее своеобразие заключается в том, что она более близка сложным театральным жанрам.

- Камерная сцена напоминает «киношные» условия. Здесь нет широких жестов, огромных декораций, здесь важен человек, актер, его герой, который может воздействовать на зрителя одним только взглядом или поворотом головы. Это спектакль крупным планом, - отмечает режиссер Сергей Виноградов.

Добавим, что проект камерной сцены финансировался из федерального бюджета в рамках поддержки театров для детей и молодежи. Новая площадка появится и для юных тамбовчан от одного года. Она будет называться «Театр на подушках». Первый спектакль малышам покажут в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU