Тамбовские полицейские по "горячим следам" задержали грабителя

13 Февр. 15:00 2019-02-13T15:00:50+03:00

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Ночью 12 февраля в поселке Строитель Тамбовского района при патрулировании территории наряд ППС заметил подозрительного парня, который бежал по улице с женской сумкой в руках. Молодого человека сотрудники патрульно-постовой службы задержали и установили, что ридикюль в его руках был чужой.

- В микрорайоне "Северный" в 01:50 он открыто похитил сумку у 43-летней местной жительницы и скрылся бегством. Женщина возвращалась с работы с ночной смены из магазина, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

24-летнего задержанного жителя поселка Строитель доставили в отделение полиции для дачи показаний.

- Также было установлено, что ранее этот молодой человек уже неоднократно совершал схожие преступления, - отметили в полиции. - Женская сумка с личными вещами и деньгами была изъята полицейскими.

Стражи порядка возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж".

ИСТОЧНИК KP.RU