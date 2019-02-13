Тамбовские полицейские по "горячим следам" задержали грабителя
Ночью 12 февраля в поселке Строитель Тамбовского района при патрулировании территории наряд ППС заметил подозрительного парня, который бежал по улице с женской сумкой в руках. Молодого человека сотрудники патрульно-постовой службы задержали и установили, что ридикюль в его руках был чужой.
- В микрорайоне "Северный" в 01:50 он открыто похитил сумку у 43-летней местной жительницы и скрылся бегством. Женщина возвращалась с работы с ночной смены из магазина, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.
24-летнего задержанного жителя поселка Строитель доставили в отделение полиции для дачи показаний.
- Также было установлено, что ранее этот молодой человек уже неоднократно совершал схожие преступления, - отметили в полиции. - Женская сумка с личными вещами и деньгами была изъята полицейскими.
Стражи порядка возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по статье 161 УК РФ "Грабеж".
ИСТОЧНИК KP.RU