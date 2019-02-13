В Тамбовской области появятся «Магазины в магазинах»
Для поддержки местных товаропроизводителей управление по развитию промышленности и торговли Тамбовской области развивает новый формат розничной торговли «Магазин в магазине».
- Такой формат выгоден и предпринимателям, и потребителям, которые могут приобрести свежую и качественную продукцию местного производства по низкой цене в магазине «у дома», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовщины. - Планируется развивать все удобные формы торговли: нестационарная, мобильная, ярмарочная, в прикассовой зоне.
В настоящее время готовится перечень тамбовской продукции, которая будет представлена в сетевых магазинах. Кроме того, местные чиновники обещают оказать содействие розничным продавцам в аренде части торгового пространства базового магазина.
ИСТОЧНИК KP.RU