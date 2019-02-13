2019-02-13T14:34:05+03:00
Общество

В Тамбовской области появятся «Магазины в магазинах»

Это делается в целях поддержки региональных производителей
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Для поддержки местных товаропроизводителей управление по развитию промышленности и торговли Тамбовской области развивает новый формат розничной торговли «Магазин в магазине».

- Такой формат выгоден и предпринимателям, и потребителям, которые могут приобрести свежую и качественную продукцию местного производства по низкой цене в магазине «у дома», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовщины. - Планируется развивать все удобные формы торговли: нестационарная, мобильная, ярмарочная, в прикассовой зоне.

В настоящее время готовится перечень тамбовской продукции, которая будет представлена в сетевых магазинах. Кроме того, местные чиновники обещают оказать содействие розничным продавцам в аренде части торгового пространства базового магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дорожные службы ликвидируют последствия непогоды в Тамбове
В домах и двух корпусах школы города Рассаказово отключат свет
Пушкинская библиотека примет от тамбовчан книги в подарок
Тамбовские полицейские поймали похитителя мусорных контейнеров
Тамбовские школьники рассказали, как прошло первое итоговое собеседование по русскому языку
В Тамбовском драмтеатре появится камерная сцена
Тамбовские полицейские по "горячим следам" задержали грабителя
В Тамбове столкнулись фургон и легковушка: 28-летняя женщина-водитель получила травмы
В Тамбове затянули благоустройство сквера «Речной»
История с многодетной матерью, распространявшей в Тамбове наркотики, получила продолжение
На трех маршрутах Тамбова появится низкопольный транспорт
В Тамбовской области велосипедист попал под колеса автобуса