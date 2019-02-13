В Тамбове столкнулись фургон и легковушка: 28-летняя женщина-водитель получила травмы
Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали 12 февраля в 9 часов 19 минут на улице Киквидзе в районе дома № 100А города Тамбова. По данным областного УГИБДД 37-летний водитель фургона «PEUGEOT BOXER» на регулируемом перекрестке столкнулся автомобилем «ВАЗ 21102», которым управляла 28-летняя женщина. Она остановилась в крайней правой полосе перед знаком «Стоп-линия» при запрещающем сигнале светофора.
- В результате аварии женщина получила травмы, ее на автомобиле скорой медицинской помощи доставили во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU