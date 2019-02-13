В Тамбове затянули благоустройство сквера «Речной»

13 Февр. 13:07 2019-02-13T13:07:00+03:00

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Благоустройство сквера «Речной» в Тамбове затянулось из-за «нерасторопности» подрядчика. Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, нарушение допустило ООО «СтартСити», с которым ранее заключили контракт на благоустройство общественной территории, расположенной в районе остановки «Елецкая» на улице Гастелло.

- Установлено, что 22 октября 2018 года в рамках реализации муниципальной программы города Тамбова «Формирование современной городской среды в городе Тамбове на 2018-2022 годы» между ООО «СтартСити» и МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» заключен контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер «Речной» в районе дома № 11 по ул. Гастелло г. Тамбов. Срок исполнения контракта - по 7 декабря 2018 года, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - Однако, как показала проверка, в срок, установленный контрактом, подрядчик не исполнил в полном объеме принятые на себя обязательства по благоустройству общественной территории.

В таких случаях законом предусмотрена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и даже уголовная ответственность. В адрес руководителя ООО «Старт Сити» прокуратура направила представление в котором потребовала исправить нарушение.

ИСТОЧНИК KP.RU