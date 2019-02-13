История с многодетной матерью, распространявшей в Тамбове наркотики, получила продолжение

13 Февр. 12:26 2019-02-13T12:26:26+03:00

Оказалось, что в городе она "орудует" не впервые

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Напомним, 8 февраля в Тамбове полицейские задержали 29-летнюю мать троих детей - жительницу Московской области, которая делала в нашем городе "закладки" с героином. Тогда стражи порядка конфисковали у нее 147 граммов сильнодействующего вещества.

А сейчас, в ходе расследования уголовного дела, сотрудники полиции установили, что это далеко не единичный визит на территорию Тамбовской области этой дамы.

- В декабре минувшего года и январе текущего подозреваемая уже приезжала в областной центр и сделала ряд тайников с наркотиками, - отмечают в пресс-службе УМВД по Тамбовской области. - Она указала места пяти тайников, расположенных на территории Советского района города Тамбова. Из каждого потайного места оперативниками было изъято по два грамма героина.

По решению суда жительница Московской области арестована и помещена под стражу на период расследования уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU