2019-02-13T11:58:08+03:00
Общество

На трех маршрутах Тамбова появится низкопольный транспорт

Инвалидам станут доступны автобусы №13, 51 и 52
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пассажирский транспорт в Тамбове остается недоступным для инвалидов. Дело в том, что далеко не на всех маршрутах сейчас курсируют низкопольные автобусы, услугами которых могут воспользоваться колясочники. В частности, представители организации инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель» пожаловались уполномоченному п правам человека в Тамбовской области на то, что среди пассажирского автотранспорта, связывающего районы улиц Сенько и Новикова-Прибоя с другими района города Тамбова, отсутствуют автобусы, доступные для посадки инвалидов, и людей относящихся к маломобильным группам населения. Эта ситуация стала темой совещания, на которое пригласили областных и городских чиновников.

- Представители администрации города сообщили присутствующим, что вопросы улучшения доступности пассажирского автотранспорта находятся на постоянном контроле, существующие проблемы разрешаются по мере возможности, - рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека. - Руководителям транспортных организаций, обслуживающих указанные маршруты движения пассажирского автотранспорта настоятельно рекомендовано принять меры к приобретению и использованию на маршрутах автобусов с низким уровнем пола. На трех маршрутах движения №13, 51, 52 уже в ближайшее время можно будет воспользоваться для поездки услугами низкопольных автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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