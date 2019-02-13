2019-02-13T11:26:30+03:00
Происшествия

В Тамбовской области велосипедист попал под колеса автобуса

47-летний мужчина двигался по трассе в Уваровском районе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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47-летний велосипедист попал в больницу47-летний велосипедист попал в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал велосипедист, произошла 2 февраля в 6 часов 45 минут на 71 километре автодороги «Тамбов-Пенза-Инжавино-Уварово» на территории Уваровского района, водитель. Как сообщили в региональном УГИБДД, 67-летний водитель автобуса «ПАЗ 423402» наехал на 47-летнего велосипедиста на «Стелсе». Мужчина двигался вдоль трассы в попутном с автобусом направлении.

- В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы головы и плеча и для оказания медицинской помощи был доставлен в приемный покой ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ», - рассказала в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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