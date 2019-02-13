На тамбовскую самогонщицу завели уголовное дело

13 Февр. 10:31 2019-02-13T10:31:14+03:00

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12 февраля в дежурную часть поступила информация о том, что жительница Рассказовского района незаконно торгует алкоголем. Стражи порядка направились в село Дмитриевщина. Там в своем доме на улице Советской пенсионерка занималась самогоноварением, продавая приготовленную продукцию.

- В прошедшем году она уже была предупреждена участковым уполномоченным в профилактической беседе. В процессе составления административного протокола правонарушительница, уличенная повторно, поняла, что в отношении нее будет возбуждено уголовное дело. Тогда горе-предпринимательница решилась на отчаянный шаг, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Приехав в Рассказово, она записалась на прием в кабинет участкового и попыталась дать ему взятку в размере 30 тысяч рублей. Предприимчивая пенсионерка даже спрятала денежную сумму в телефонный справочник, чтобы скрыть противозаконный акт.

Полицейский отказался от взятки. В отношении самогонщицы возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ «Дача взятки». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU