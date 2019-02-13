2019-02-13T10:31:14+03:00
Происшествия

На тамбовскую самогонщицу завели уголовное дело

Женщина попыталась "откупиться"
Ирина БУРЯКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

12 февраля в дежурную часть поступила информация о том, что жительница Рассказовского района незаконно торгует алкоголем. Стражи порядка направились в село Дмитриевщина. Там в своем доме на улице Советской пенсионерка занималась самогоноварением, продавая приготовленную продукцию.

- В прошедшем году она уже была предупреждена участковым уполномоченным в профилактической беседе. В процессе составления административного протокола правонарушительница, уличенная повторно, поняла, что в отношении нее будет возбуждено уголовное дело. Тогда горе-предпринимательница решилась на отчаянный шаг, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Приехав в Рассказово, она записалась на прием в кабинет участкового и попыталась дать ему взятку в размере 30 тысяч рублей. Предприимчивая пенсионерка даже спрятала денежную сумму в телефонный справочник, чтобы скрыть противозаконный акт.

Полицейский отказался от взятки. В отношении самогонщицы возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ «Дача взятки». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дорожные службы ликвидируют последствия непогоды в Тамбове
В домах и двух корпусах школы города Рассаказово отключат свет
Пушкинская библиотека примет от тамбовчан книги в подарок
Тамбовские полицейские поймали похитителя мусорных контейнеров
Тамбовские школьники рассказали, как прошло первое итоговое собеседование по русскому языку
В Тамбовском драмтеатре появится камерная сцена
Тамбовские полицейские по "горячим следам" задержали грабителя
В Тамбовской области появятся «Магазины в магазинах»
В Тамбове столкнулись фургон и легковушка: 28-летняя женщина-водитель получила травмы
В Тамбове затянули благоустройство сквера «Речной»
История с многодетной матерью, распространявшей в Тамбове наркотики, получила продолжение
На трех маршрутах Тамбова появится низкопольный транспорт
В Тамбовской области велосипедист попал под колеса автобуса