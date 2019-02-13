2019-02-13T10:07:19+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские разыскали похитителя кроликов

Он не успел продать млекопитающих
Ирина БУРЯКОВА
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12 февраля в дежурную часть обратилась 51-летняя жительница Тамбовского района. Женщина рассказала полицейским о том, что с ее подворной территории в селе Сурава похитили двух кроликов.

- Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место. Был проведен осмотр клеток и дворовой территории, опрошены соседи потерпевшей. Подворный обход дал свои результаты, случайный свидетели описали подозрительного мужчину, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В ходе оперативной работы и розыска по приметам был задержан 31-летний местный житель.

Задержанного доставили в отдел полиции и опросили. Мужчина рассказал, что совершил кражу около полудня. Похищенных кроликов он собирался продать, но не успел.

Полицейские изъяли у злоумышленника двух кроликов и вернули млекопитающих владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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