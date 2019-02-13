2019-02-13T09:37:57+03:00
Общество

Тамбовские девятиклассники проходят собеседование по русскому языку

Без зачета им не получить допуск к экзаменам
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Для того чтобы получить допуск к сдаче экзаменов в 9 классе, в этом году тамбовским школьникам впервые предстоит пройти собеседование по русскому языку. Прочитать вслух текст, пересказать прочитанное, выступить с монологом, обсудить с экзаменатором-собеседником одну из тем.

13 февраля собеседование проходят 9120 ребят из ста школ области. В региональном управлении образования и науки отмечают, что итоговое собеседование по русскому языку направлено на проверку навыков спонтанной речи – на подготовку участнику дается две минуты, само собеседование занимает не более 15 минут. Темы материалов отбираются по научно-технической или социально-гуманитарной направленности. Такая форма проверки знаний вводится для проверки навыков устной речи у школьников.

Выполнение заданий эксперты оценивают в процессе ответа по специально разработанным критериям с учетом соблюдения норм современного русского литературного языка. Оценивается оно по системе «зачет»/«незачет».

- В середине января в школах региона проводилась апробация собеседования, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Технология настоящего экзамена была полностью соблюдена. Соответственно, девятиклассники знают, что их ждет. Кроме того, у них было время, чтобы дополнительно поработать над одним из видов устной речи.

Для тех, кто по каким-то причинам не сможет прийти сегодня на экзамен или получит «незачет», назначены дополнительные дни - 13 марта и 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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