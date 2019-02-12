2019-02-12T18:00:17+03:00
Общество

Тамбовчан бесплатно подготовят к «Тотальному диктанту»

Занятия пройдут в Пушкинской библиотеке
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает сайт Тамбовской областной универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина, 13 апреля 2019 года люди по всему миру в рамках образовательной акции «Тотальный диктант» напишут текст Павла Басинского - российского писателя, литературоведа и критика.

В областном центре подготовка к акции стартует уже с 14 февраля. Тамбовчан приглашают на бесплатные занятия «Русский по четвергам», которые будут проходить каждый четверг в 18:15 в Пушкинской библиотеке (ул.Интернациональная, 17) вплоть до самого диктанта. Подготовку проведет Лариса Моисеева, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка института филологии и журналистики ТГУ им. Г. Р. Державина. Отмечается, что курсы бесплатные и не имеют возрастных ограничений.

- Программа курсов разрабатывается филологической комиссией акции в Новосибирске и помогает постепенно и успешно подготовиться к участию в грядущем диктанте, а также узнать или вспомнить сложные правила русской орфографии и пунктуации, с которыми сталкиваются все, кто пишет сегодня тексты для учебы, работы или при личном общении. Любой читатель библиотеки также сможет бесплатно взять на дом учебники и справочники по родному языку или художественные произведения авторов диктанта прошлых лет, - прокомментировали в библиотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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