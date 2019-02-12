Сквер на улице Советской в Мичуринске преобразится
В городе Мичуринске Тамбовской области отремонтируют сквер на улице Советской. Сейчас специалисты управления архитектуры и строительства трудятся над разработкой эскизного проекта.
- Данная общественная территория является не просто местом для прогулок. Это прежде всего бульвар. Полоса зеленых насаждений тянется от пересечения Советской с улицей Революционной и до пересечения с улицей Карла Маркса, - отмечают в пресс-службе городской администрации.
Важнейшим этапом специалисты считают обновление тротуарной плитки, а также облагораживание деревьев, кустарников, клумб. Рассматривается вопрос об организации декоративной подсветки и установке арт-объектов.
Сквер на улице Советской - одна из главных достопримечательностей Мичуринска. Центр города является основной площадкой в дни проведения массовых мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU