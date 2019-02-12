Сквер на улице Советской в Мичуринске преобразится

12 Февр. 17:40 2019-02-12T17:40:21+03:00

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В городе Мичуринске Тамбовской области отремонтируют сквер на улице Советской. Сейчас специалисты управления архитектуры и строительства трудятся над разработкой эскизного проекта.

- Данная общественная территория является не просто местом для прогулок. Это прежде всего бульвар. Полоса зеленых насаждений тянется от пересечения Советской с улицей Революционной и до пересечения с улицей Карла Маркса, - отмечают в пресс-службе городской администрации.

Важнейшим этапом специалисты считают обновление тротуарной плитки, а также облагораживание деревьев, кустарников, клумб. Рассматривается вопрос об организации декоративной подсветки и установке арт-объектов.

Сквер на улице Советской - одна из главных достопримечательностей Мичуринска. Центр города является основной площадкой в дни проведения массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU