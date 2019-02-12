2019-02-12T17:15:27+03:00
Общество

В Тамбовской области снизился прожиточный минимум

Чиновники объясняют, почему это произошло
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В регионе утвердили прожиточный минимум за четвертый квартал 2018 года. Выяснилось, что по всем группам населения, он уменьшился на 139 рублей и составил 8 722 рубля на человека.

- Это связано с сезонным снижением средних цен на продовольственные товары, которые имеют наибольший вес в составе потребительской корзины для всех групп населения (овощи — ред.), - объясняют ситуацию в управлении социальной защиты и семейной политики тамбовской области. - Для расчета применяются цены, которые публикует Тамбовстат.

По данным управления соцзащиты, аналогичная ситуация произошла и в других регионов ЦФО (Брянская, Владимирская, Ивановская, Курская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Ярославская области), уменьшение составило в среднем на 200 рублей (2,5%)).

Расчет величины прожиточного минимума Тамбовской области, как и в других регионах РФ производится ежеквартально и утверждается постановлением. В дальнейшем она является критерием для расчета среднедушевого дохода семей при назначении некоторых видов пособий, компенсаций и субсидий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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