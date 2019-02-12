В Тамбовской области пройдут мокрый снег и дождь

12 Февр. 16:01 2019-02-12T16:01:23+03:00

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По информации Тамбовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 февраля в области ожидаются мокрый снег и дождь, а также усиление ветра до 20 м/с. Утром и днем местами возможен гололед, на дорогах гололедица.

- Такие погодные условия с высокой долей вероятности могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий связи, увеличением ДТП, заторов на трассах федерального, регионального и местного значения, ограничениями в работе авиации на аэродромах базирования и вертолетных площадках, затруднением при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

Тамбовчан призывают быть внимательными и осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо сообщить об этом по номерам вызова экстренных служб по телефону «101» (для мобильных телефонов), «01» (для городских телефонов). Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Тамбовской области 8 (4752) 72-99-50.

ИСТОЧНИК KP.RU