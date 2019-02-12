2019-02-12T16:22:29+03:00
Происшествия

В Тамбовской области выявили налоговые махинации на 11 миллионов рублей

Под подозрение попала фирма, продающая сельхозпродукцию
Ирина БУРЯКОВА
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Тамбовские следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с деятельности сельскохозяйственной организации в Жердевском районе. Так, по версии следствия, из-за преступных деяний в 2016 году государство не дополучило налогов на сумму порядка 11 миллионов рублей.

- В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления, а также причастных к его совершению лиц, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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