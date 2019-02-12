Мемориал памяти воинам-афганцам открыли в Тамбове

12 Февр. 15:35 2019-02-12T15:35:24+03:00

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12 февраля в Тамбове открыли мемориал памяти тамбовским воинам-интернационалистам. В этом году исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В память об этом событии перед корпусом ТГТУ на улице Мичуринской появился памятник с именами наших земляков - воинов-афганцев, не вернувшихся с полей сражений. Более трех тысяч тамбовчан стали свидетелями этого события.

- Память о наших героях будет жить вечно, и этот памятник тому доказательство. Спасибо всем тем, кто причастен к его созданию, - сказал первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации Тамбовской области Олег Иванов.

Монумент увековечил имена 96 тамбовчан, трое из которых пропали без вести при исполнении своего служебного долга в республике Афганистан. Гранитные стелы представляют собой разлом двух вертикальных плит темного и светлого цветов с черным тюльпаном - символом скорби и боли. Десять плит у мемориала символизируют десять лет войны.

- Весной территорию около памятника украсят цветы, а дополнят композицию - пихты, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU