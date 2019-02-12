В Тамбове трое иностранных студентов отдали мошеннику почти 300 тысяч рублей

12 Февр. 15:09 2019-02-12T15:10:23+03:00

Житель села Бокино пообещал восстановить их в институте после отчисления за 90 тысяч рублей с каждого

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В отдел полиции № 1 по городу Тамбову 7 февраля поступили три заявления от иностранцев, обучающихся в одном из городских университетов. Установлено, что с апреля по май 2018 года , неизвестный предложил им восстановиться в вузе после отчисления. За такую услугу молодой человек потребовал 90 тысяч рублей с каждого. Он рассказал студентам, что имеет связи в вузе, и они не раздумывая отдали ему деньги, в общей сложности 270 тысяч рублей.

Мошенник долгое время обещал студентам, что скоро их восстановят. В итоге они поняли, что стали жертвой обмана и обратились в полицию спустя значительное время. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками ФСБ и службой безопасности вуза задержали злоумышленника. Им оказался 25-летний житель села Бокино. Полученные от иностранцев деньги парень успел потратить.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного, следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Данное лицо содержится в Изоляторе временного содержания областного УМВД. Полицейскими проводится проверка на причастность мошенника к схожим фактам обмана студентов в областном центре, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU