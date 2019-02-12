2019-02-12T14:08:53+03:00
Спорт

БК «Тамбов» завершил домашний тур победой

«Волки» обыграли команду из Краснодара
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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БК "Тамбов"БК "Тамбов"
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БК «Тамбов» одержал четыре победы подряд на домашнем паркете. Сначала подопечные Александра Михайлова одолели майкопское «Динамо-МГТУ», а затем не оставили шанса команде из Краснодара.

- «Волки» очень здорово настроились, не давая продохнуть соперникам ни на секунду. Плотная защита, движение мяча, быстрый переход от защиты в нападение и, конечно же, поддержка любимых болельщиков помогли одержать 6 победу к ряду, - прокомментировали в клубе после первой победы над «Локомотив-Кубань-ЦОП».

Первая игра завершилась со счетом 96:65 в пользу хозяев. Лучшими в этот вечер стали Иван Гаврилов, Константин Кадыков, Александр Подосинников и Наиль Гафаров. Реванш гостям с юга не удался – победная точка за «Тамбовом».

- Да, сегодня мы забили меньше, но главное, что не дали забить больше соперникам, - отметили в тренерском штабе.

Вновь на площадке отличились Наиль Гафаров, он оформил очередной дабл из 17 очков и 12 подборов, Василий Гладышев принес команде 14 очков и сделал 7 передач, а также Иван Гаврилов добавил в копилку 12 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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