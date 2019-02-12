Юные тамбовские пловцы привезли 17 медалей из Казани

12 Февр. 13:17 2019-02-12T13:17:21+03:00

Всего было 840 участников из разных уголков мира

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Второе общекомандное место, 7 рекордов соревнований, 13 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых медалей! Таков результат участия команды из семи человек, представлявших детско-юношескую спортивную школу №6 Тамбова на Республиканском турнире детской Лиги плавания «Поволжье», который прошел в Казани.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

- В общей сложности местный Дворец водных видов спорта собрал 840 участников. Это 54 команды из 60 городов России, а также из Египта, Израиля и Луганской народной республики, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Поздравляем воспитанников детско-юношеской спортивной школы №6 и их наставников Владислава Артюхина, Аллу Ермакову и Валерия Офицерова с блестящим выступлением и желаем новых побед!

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU