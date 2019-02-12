Тамбовчанка, потерявшая документы и карту, заявила в полицию о грабеже

12 Февр. 12:54 2019-02-12T12:55:21+03:00

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В конце ноября 18-летняя девушка, проживающая на территории областного центра, пришла в полицию и сообщила о совершенном в отношении нее грабеже. На одной из улиц по дороге в образовательное учреждение, с ее слов, на девушку напал неизвестный мужчин, вырвал сумку с документами и деньгами и убежал.

Сотрудники полиции приняли у нее заявление и, в соответствии с законом, предупредили ее об ответственности за сообщение о заведомо ложном доносе. Однако девушка настояла, что действительно на нее напал неизвестный. В ходе опроса сотрудниками уголовного розыска, а также при выезде на место, где было совершено преступление, девушка стала путаться в показаниях. В отделе полиции она позже призналась, что никакого грабежа не было. По дороге на учебу она потеряла свои документы и банковскую карту, а сказать родителям о потере испугалась. Поэтому и придумала историю с грабежом. В возбуждении уголовного дела по факту грабежа было отказано.

Одновременно следственным подразделением отдела полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Похищенную якобы сумочку нашли дома у «потрепевшей». Девушка призналась в обмане сотрудников полиции и ложном доносе о несуществующем преступлении.

- В конце января расследование уголовного дела было окончено. С обвинительным заключением оно передано в прокуратуру Советского района города Тамбова для утверждения, а после поступит в суд. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 120 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет, - рассказали в пресс-службе областного УМВД. - С начала года двое жителей области сделали ложные сообщения о мнимых преступлениях. Они будут привлечены к уголовной ответственности за ложный донос.

ИСТОЧНИК KP.RU