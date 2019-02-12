В Тамбове ищут очевидцев ДТП с участием «Peugeot» и грузовика

12 Февр. 12:29 2019-02-12T12:29:47+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции просят жителей и гостей Тамбовской области оказать содействие в установлении возможных свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 8 февраля примерно в 7 часов 20 минут на 6 километре автодороги «Северный обход города Тамбова» (в районе Пушкарской подстанции). Авария случилась с участием «Peugeot 107» и неустановленного грузового автомобиля.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- Свидетелей и очевидцев данного ДТП просим обратиться в отделение ГИБДД по Тамбовскому району, расположенному по адресу - Тамбов, проезд Монтажников,3А, или позвонить по телефонам - 89204979365, 53-61-76, - обращаются к гражданам в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU