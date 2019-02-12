На Тамбовщине снег с крыш школы и библиотеки убрали после вмешательства прокуратуры

12 Февр. 11:59 2019-02-12T11:59:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Инжавинского района в ходе проверки установила, что обучающиеся во втором корпусе МБОУ «Инжавинская СОШ» дети находятся в опасных условиях из-за скопления снега и наледи по периметру крыши. Та же самая ситуация наблюдалась и на здании Центральной библиотеки р.п. Инжавино.

При этом, согласно правилами благоустройства территории муниципального образования, физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками задний, обязаны убирать прилегающие территории самостоятельно или привлекать специализированные организации за свой счет.

- Осенне-зимняя уборка территории должна проводиться в сроки, установленные органом местного самоуправления с учетом климатических условий и с уборкой и вывозом мусора, снега, льда, грязи, посыпкой улиц песком, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Прокуратура внесла в адрес руководителя каждого из учреждений представление с требованием незамедлительного убрать снег и наледь с крыш, которые в настоящее время рассмотрены и удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU