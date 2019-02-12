2019-02-12T11:30:42+03:00
Происшествия

В Тамбове пьяный парень угнал чужую «ГАЗель», чтобы добраться до дома

Молодому человеку грозит до 120 тысяч рублей штрафа либо лишение свободы до пяти лет
Ксения АЛЕШИНА
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В Советском районе города Тамбова 9 февраля злоумышленник трижды неудачно пытался проникнуть в салоны автомобилей «ВАЗ-2115», припаркованного на территории Тамбов-6, «ВАЗ-21134» в Элеваторном переулке и «Лада-Ларгус» на улице Ипподромной. На последней улице ему удалось забраться в незапертую «ГАЗель», хозяин которой оставил ключи в замке зажигания, и угнать ее.

Полицейскими были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Правда, «по горячим следам» найти преступника не удалось. Стражи порядка опросили свидетелей и потерпевших, криминалисты изучили следы, оставленные угонщиком. Вскоре личность подозреваемого была установлена. Им оказался 23-летний молодой человек. Выехавшие по месту его проживания оперативники нашли и задержали парня.

Выяснилось, что молодой человек, находясь в Тамбове, употребил алкоголь и решил вернуться домой в Мордовский район на чужом автомобиле. Лишь только с четвертой попытки он нашел подходящий транспорт. Добавим, что ранее парень уже привлекался к уголовной ответственности и был судим.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. Угнанный автомобиль без технических повреждений изъят и будет возвращен владельцу, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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