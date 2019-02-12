Пять подарков на 14 февраля для прекрасной половины человечества

12 Февр. 11:02 2019-02-12T11:02:54+03:00

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День всех влюблённых хоть и не является официальным торжеством, заставляет многих провести немало времени в поисках подарка для своей второй половинки. Чаще всего отказываются игнорировать «иностранный» праздник девушки, а значит, именно мужчинам придётся ломать голову не только в канун 8 марта. Цветы оставим на весну: к 14 февраля предлагаем приятное, но и практичное — гаджет.

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ИСТОЧНИК KP.RU