2019-02-12T11:00:05+03:00
Происшествия

Многодетная москвичка распространяла в Тамбове героин

Ее задержали стражи порядка
Ирина БУРЯКОВА
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Ночью 8 февраля в Тамбове полицейские с поличным задержали 29-летнюю женщину, которая пыталась организовать сеть тайников с наркотиками на улице Фабричной. В карманах одежды у нее находилось 54 грамма героина.

Полицейские в ходе допроса выяснили, что злоумышленница проживает на территории Московской области и приехала в Тамбов накануне.

- Находясь в тяжелом жизненном положении, без работы и имея на руках троих несовершеннолетних детей, эта женщина решила заработать на распространении наркотиков, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Через интернет у анонимного источника она приобрела оптовую партию героина в столичном регионе и приехала в Тамбов для его распространения.

В гостинице, где она остановилась, полицейские также провели обыск, в ходе которого обнаружили еще 93 грамма героина, расфасованных в мелкие свертки для тайников. Наркотики общим весом 147 граммов стражи порядка изъяли, направили на экспертизу и возбудили уголовное дело - «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». В соответствии с законодательством, за такое преступление предусмотрена ответственность до двадцати лет лишения свободы.

- Устанавливаются все факты и обстоятельства распространения наркотических средств, ведется розыск свидетелей и других людей, причастных к преступной деятельности данной группы, - подчеркнули в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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