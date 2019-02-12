Тамбовские школьники примут участие в православной олимпиаде

12 Февр. 10:34 2019-02-12T10:34:38+03:00

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В Тамбовской православной гимназии имени святителя Питирима (г. Тамбов, ул. 8 Марта, 34) 15 февраля в 10:00 пройдет региональный этап Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры.

Тема олимпиады: «Умозрение в камне: каменное церковное зодчество Древней Руси». Как сообщает пресс-служба Тамбовской епархии, в задания будут включены вопросы, касающиеся истории появления храмов и монастырей в период каменного строительства, их архитектуры, системы росписи, создателей, а также воспоминаний о храмах, отражением образов и судеб этих храмов в живописи и литературе.

Участие в региональной олимпиаде примут школьники 5–11 классов, у которых уже есть дипломы победителей муниципального тура этого года, а также победители и призеры прошлогоднего регионального финала.

ИСТОЧНИК KP.RU