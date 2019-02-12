Тамбовские школьники примут участие в православной олимпиаде
В Тамбовской православной гимназии имени святителя Питирима (г. Тамбов, ул. 8 Марта, 34) 15 февраля в 10:00 пройдет региональный этап Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры.
Тема олимпиады: «Умозрение в камне: каменное церковное зодчество Древней Руси». Как сообщает пресс-служба Тамбовской епархии, в задания будут включены вопросы, касающиеся истории появления храмов и монастырей в период каменного строительства, их архитектуры, системы росписи, создателей, а также воспоминаний о храмах, отражением образов и судеб этих храмов в живописи и литературе.
Участие в региональной олимпиаде примут школьники 5–11 классов, у которых уже есть дипломы победителей муниципального тура этого года, а также победители и призеры прошлогоднего регионального финала.
ИСТОЧНИК KP.RU