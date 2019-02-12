2019-02-12T09:45:29+03:00
Звезды

Тамбовчан приглашают на фестиваль японского кино

Бесплатные сеансы состоятся в краеведческом музее
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: с сайта администрации Тамбовской областиФото: с сайта администрации Тамбовской области
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В Тамбове в седьмой раз пройдет фестиваль японского кино «Момидзи». В течение трех дней, с 15 по 17 февраля, все желающие смогут прикоснуться к культуре этой далекой страны. Картины покажут бесплатно в кинозале Тамбовского областного краеведческого музея.

Открытие фестиваля состоится 15 февраля в 16:30, зрители увидят фильм «После сезона цветов». На следующий день пройдет показ картины «Любовь Набби», начало в 17:00. Последний день фестиваля посвятят аниме. 17 февраля в 16:00 покажут «Сад изящных слов», а в 17:00 - «Коротышка Маруко».

- Фестиваль проходит при поддержке регионального отделения общества «Россия-Япония», - отмечают в пресс-службе региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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