Тамбовчан приглашают на фестиваль японского кино

12 Февр. 09:43 2019-02-12T09:45:29+03:00

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В Тамбове в седьмой раз пройдет фестиваль японского кино «Момидзи». В течение трех дней, с 15 по 17 февраля, все желающие смогут прикоснуться к культуре этой далекой страны. Картины покажут бесплатно в кинозале Тамбовского областного краеведческого музея.

Открытие фестиваля состоится 15 февраля в 16:30, зрители увидят фильм «После сезона цветов». На следующий день пройдет показ картины «Любовь Набби», начало в 17:00. Последний день фестиваля посвятят аниме. 17 февраля в 16:00 покажут «Сад изящных слов», а в 17:00 - «Коротышка Маруко».

- Фестиваль проходит при поддержке регионального отделения общества «Россия-Япония», - отмечают в пресс-службе региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU