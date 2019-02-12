2019-02-13T09:39:20+03:00
Общество

В колбасе тамбовского производителя, сделанной «по ГОСТу», нашли сою и кукурузный крахмал

Фальсифицированную продукцию делал «Мясоперерабатывающий комбинат «Максимовский»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Специалисты Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям обнаружили фальсификат в продукции популярного производителя колбасы ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Максимовский». Как сообщили в ведомстве, 18 января специалисты отобрали пробы колбасных изделий в супермаркете «Бегемот» областного центра. Образцы отправили на экспертизу в ФГБУ «Белгородская МВЛ».

Выяснилось, что в колбасе «Докторской варенной охлажденной», сделанной якобы по ГОСТ Р 52196-2011, есть соевый белок и кукурузный крахмал. Производителем этой колбасы является ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Максимовский». Предприятие расположено в селе Большая Липовица Тамбовского района.

- Указанные компоненты не были заявлены в сырьевом составе продукта, что не соответствует рецептуре ГОСТ Р 52196-2011 и указывает на фальсификацию, - рассказали в управлении Россельхознадзора. - Следует отметить, что производитель и раньше допускал нарушения. Так, при исследовании проб в сосисках «Любительские» категории «Б» ГОСТ Р 52196-2011 ранее обнаружили антибиотики тетрациклиновой группы. Управлением в отношении ООО «МПК «Максимовский» выдано предписание о приостановке действии декларации о соответствии, а также возбуждено административное производство.

Также специалисты забраковали вареную колбасу "Говяжью", производителем которой является ОАО «Великолукский мясокомбинат» (Псковская область, г.Великие Луки, ул. Литейная, д.17). В этой колбасе нашли ДНК свиньи. При этом свинина не была заявлена в составе продукта, который маркировался как ГОСТовский. В оношении этого предприятия возбудили административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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