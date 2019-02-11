2019-02-11T18:01:56+03:00
Общество

За неделю к врачам с признаками ОРВИ обратились свыше 8,5 тысяч тамбовчан

Более половины заболевших — дети
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, с 4 по 10 февраля в медицинские организации Тамбовщины с проявлениями ОРВИ к врачам обратились 8 661 человек. Это на 7% больше, чем на предшествующей неделе. Показатель заболеваемости составил 83,3 на 10 тыс. населения ОРВИ. При этом, как отмечают специалисты, пороговые уровни заболеваемости не превышены. Доля заболевших детей - 68,4%.

- Высокие уровни заболеваемости, но не превышающие пороговых значений, отмечены в г. Уварово (147,6 на 10 тыс. населения), г. Тамбове (135,1 на 10 тыс. населения), г. Рассказово (119,1 на 100 тыс. населения), г. Кирсанове (95,1 на 100 тыс. населения), г. Моршанске (85,5 на 100 тыс. населения). На долю жителей г. Тамбова пришлось 45,8% всех обращений, - прокомментировали в управлении.

Кроме того, за истекшую неделю в области зарегистрировано 42 случая заболевания лабораторно подтвержденным гриппом. От больных были выделены вирусы гриппа типа А (H3N2) и А (H1N1-sw) — гонконгский и свиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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