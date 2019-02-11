2019-02-11T17:38:49+03:00
Туризм

Сфотографироваться с козой и пожать копыто козлу приглашают жителей и гостей Тамбовской области

Праздник развернется в Мичуринске
Ирина БУРЯКОВА
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9 марта в городе Мичуринске проведут фестиваль "Козловские гуляния". На мероприятии можно будет сфотографироваться с настоящей козой и пожать копыто козлу - символу "Козловских гуляний". А еще - посетить ярмарку на площади имени Ивана Мичурина.

- "Козловскими гуляниями" в Мичуринске будут провожать зиму. С самого утра гости и жители города могут прогуляться по ярмарке и купить все необходимое. Это особая атмосфера времен старого Козлова (так раньше назывался Мичуринск), где можно по центральной улице города пройтись в красивой русском платке или нарядиться в модный старинный зимний кафтан и сделать тематическую фотографию, - отмечает информационно-туристический портал Тамбовской области.

Театрализованные представления порадуют детей и их родителей. Гости смогут также угоститься блинами с вкусными начинками. Изюминкой праздника будут, конечно, фотозоны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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