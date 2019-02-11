2019-02-11T17:09:20+03:00
Происшествия

В Тамбове на Коммунальной полицейские прикрыли подпольный игровой клуб

Стражи порядка устанавливают организаторов и участников незаконного бизнеса
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть отдела полиции №1 по городу Тамбову поступило сообщение о незаконной предпринимательской деятельности в помещении цокольного этажа одного из зданий на улице Коммунальной областного центра. В ходе проведения розыскных действий данная информация подтвердилась. Из заведения было изъято 10 системных блоков с мониторами и другое оборудование, которое затем направили на экспертизу.

Оператор клуба, 48-летний тамбовчанин, опрошен полицейскими на предмет осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Получены признательные показания. Ранее он не привлекался к ответственности за подобные преступления. В настоящее время устанавливаются другие лица, участвующие в подпольном бизнесе.

- После проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Виновный по санкции этой статьи наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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