В Тамбове известные хореографы провели занятия со студентами

11 Февр. 16:45 2019-02-11T16:45:42+03:00

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Топовые российские педагоги Арсений Хорунжий и Виктория Сидельникова 11 февраля устроили мастер-класс для студентов Тамбовского государственного технического университета. Многим танцоры знакомы по телепроектам «Танцы» на ТНТ, «Танцы со звездами» и другим популярным шоу.

По информации пресс-службы ТГТУ, мастер-классы проводились специально в преддверии XXVIII Фестиваля студенческой самодеятельности «Студенческая весна», к которому ребята начнут готовиться уже в скором времени. Одной из традиционных номинаций являются танцы, поэтому занятия с именитыми хореографами позволили студентам приобрести новый опыт.

- Моя миссия – научить развивать свое тело. Так как танцовщик сейчас развивается в разных направлениях, то ему очень важно развивать пластику. Если ее не будет, то в других направлениях будет очень тяжело. Поэтому моей задачей сегодня было научить ребят новым приемам, новым техникам именно современной пластики. Мы не учили сегодня какие-то комбинации, мы учились развивать свое тело и импровизировать. Все было от них. Я давала определенные задания, определенные техники. И они пытались их исполнить, старались, у некоторых очень даже хорошо получалось», - рассказала Виктория Сидельникова.

Как отметили в университете, студенты с большим вниманием слушали педагогов, ловили каждое их движение, старались почувствовать музыку и свое тело. Добавим, что в ТГТУ подобные творческие встречи проводятся регулярно.

- Мы сейчас изучаем современное направление танцев, в целом развитие пластики. Мы учим двигаться людей, понимать, что такое плечо, что такое сустав, растягивание и сокращение мышц. Мы попытались с моей женой Викторией дать этот материал тамбовским студентам-танцорам. Мне кажется, что уровень у ребят хороший, есть желание, все двигаются. По-моему, они в состоянии взять любую хореографию, и это не может не радовать, - поделился впечатлениями Арсений Хорунжий.

Фото: пресс-служба ТГТУ

ИСТОЧНИК KP.RU