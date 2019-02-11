Тамбовский бомж предстанет перед судом за убийство собутыльника

11 Февр. 16:09 2019-02-11T16:10:23+03:00

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В Тамбовской области ранее судимый 36-летний житель обвиняется в убийстве собутыльника. Тело 27-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти нашли четвертого декабря прошлого года в одном из домов по улице Медицинской рабочего поселка Токаревка. По данному факту было возбуждено и расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По версии следствия, обвиняемый и потерпевший не имели постоянного места жительства, поэтому временно проживали у общего знакомого. Во время распития алкоголя мужчина упрекнул приятеля в том, что тот спрятал общие сигареты. Возмутившись, последний схватил нож и несколько раз ударил им собутыльника в область грудной клетки, шеи и головы. От полученных ранений он сразу скончался.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU