На Тамбовщине для перевозки гостей фестиваля «Лысогорские санки» пустят специальный транспорт

11 Февр. 15:16 2019-02-11T15:16:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбовской области 16 февраля впервые состоится фестиваль «Лысогорские санки». До места его проведения в село Лысые горы гости смогут добраться на специальных автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Автобус «Лысогорские санки» будет отправляться от остановки у магазина «Огонек», расположенного на пересечении улиц Магистральной и Мичуринской. В Лысые Горы уехать возможно в 11:00, 11:30, 11:45, 12:15; в Тамбов — 15:45, 16:15, 16:30. Также тамбовчанам предлагают добраться на рейсовых автобусах: в Лысые Горы — 12:15 (118Л), 13:15 (118С). В Тамбов — 14:00 (118С), 16:00 (118Л), 17:00 (118С).

Напомним, что участники фестиваля устроят гонки на необычных санках ручной работы, при этом жюри отдельно оценит экипировку и представление команды. Гостей праздника помимо основного действа ждет зимний футбол, игра в лазертаг, тест-драйвы автомобилей и квадроциклов.

- Зрители смогут понаблюдать за участниками в номинациях на самые оригинальные сани, самые креативные костюмы, на самый быстрый и дальний спуск с горы. Любители классических саней будут соревноваться в скорости, примут участие в зимних конкурсах, покатаются на лошадях и даже в собачьих упряжках. Кататься в этот день смогут на только анонсированные участники фестиваля, но и все желающие при наличии санок и ватрушек. Настроение создаст концертная программа и выступление аниматоров. Согреться и подкрепиться можно будет в специальной фуд-зоне. Для гостей будет организовано бесплатное угощение на полевой кухне и горячий чай, - прокомментировали в администрации Тамбовской области.

Фестиваль начнется в 11:00, официальное открытие — в 12:00. Место проведения: площадка рядом с вышкой МТС на территории Лысогорского сельсовета Тамбовского района (по трассе с левой стороны).

ИСТОЧНИК KP.RU